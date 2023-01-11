Мелик-Гусейнов раскритиковал беспорядок в приемных отделениях нижегородских больниц

Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал беспорядок в приемных отделениях больниц региона. Об этом он сообщил в совем телеграм-канале.

- «Мы так привыкли или нам так удобно». Не люблю эти фразы, когда их говорят, разбирая тот или иной случай. Если привычка жить в грязи и не выполнять элементарные должностные инструкции, то лучше этой привычкой пользоваться у себя дома, но не на работе, - поделился министр.

Чиновник рассказал, что уже два дня без предупреждения приезжает с проверками в медучреждения. Он проверяет не только, насколько чисто в помещениях, но и как быстро оказывается необходимая помощь.

- Ещё раз напомню коллегам, наши приёмные отделения больниц - это лицо отрасли. И тут должна быть максимальная чистота, порядок и точность в работе, - подытожил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что за время новогодних праздников в Нижегородской области заметно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ – на данный момент даже не превышен эпидемиологический порог. Минимальным было и число обращений в больницы. Однако в скором времени ситуация может измениться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!