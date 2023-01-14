Давид Мелик-Гусейнов поручил оптимизировать работу нижегородских дежурных стационаров

Дежурство стационаров в Нижнем Новгороде должно быть организовано таким образом, чтобы не разрывать виды медицинской помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поручил оптимизировать работу дежурных стационаров. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Чиновник тщательно изучил, как совместно работают скорая помощь и стационар, и решил, что необходимо пересмотреть принципы составления расписания работы дежурных стационаров.

- Дежурство стационаров в Нижнем Новгороде должно быть организовано таким образом, чтобы не разрывать виды медицинской помощи между собой и не тратить ресурсы скорой на дополнительные перевозки, - объяснил министр.

Так, в идеале пациент должен получать медпомощь в одном стационаре, без переводов в другие.

Напомним, что за время новогодних праздников в Нижегородской области заметно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ – на данный момент даже не превышен эпидемиологический порог. Минимальным было и число обращений в больницы. Однако в скором времени ситуация может измениться.

Также ранее мы писали, что более ста человек пострадали при падении на льду в Нижегородской области в новогодние каникулы. В период с 26 декабря 2022 года и по 9 января 2023 года 10 нижегородцев госпитализировали с обморожениями.

«Комсомолка» также выяснила, что за первую декаду января в Нижегородской области даже были побиты температурные рекорды. Температура воздуха в эти дни была ниже климатической нормы на 15-20 градусов.

– Это самая холодная первая декада января в нашем регионе за последние 25 лет, – рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

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