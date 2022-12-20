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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:21

Нижегородцам запретили посещать родственников в больницах

Такие ограничения ввел Роспотребнадзор
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородцам запретили посещать родственников в больницах.

Нижегородцам запретили посещать родственников в больницах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцам запретили посещать своих родственников в больницах. Такие ограничительные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, информирует управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Кроме этого, в медицинских учреждениях снова ввели масочный режим. Это касается как посетителей, так и персонала организации. Также защитные меры усилили и в общественном транспорте. Так, после каждого рейса должна проводиться уборка с дезинфицирующими средствами.

В Нижегородской области все еще продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ограничительные меры позволяют снизить темпы роста заболеваемости среди нижегородцев.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским школам отменить кабинетную систему до конца 2022 года. По словам министра, отмена кабинетной системы в школах поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.