Более 8 тысяч нижегородцев искупались в ледяной проруби на Крещение

Крещение. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Великий христианский праздник Крещения отметили в ночь с 18 на 19 января православные нижегородцы. В крещенских купаниях приняли участие свыше восьми тысяч жителей Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Благодаря предпринятым мерам по обеспечению безопасности купания обошлись без происшествий! – уточнили в ведомстве.

Напомним, что на Крещение - 2023 в Нижегородской области было оборудовано 70 купелей. Всю ночь с 18 на 19 января у мест купания дежурили спасатели и врачи «скорой помощи».

В в Крещенскую ночь в Нижнем Новгороде ограничивали движение транспорта по ряду улиц.

Божественные литургии проводились в православных храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на 19 января.Так, например, праздничное Крещенское богослужение прошло в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке в полночь. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин Великого освящения воды.

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