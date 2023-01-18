Крещенские богослужения пройдут в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 19 января

Божественная литургия будет проходить в храмах по всему городу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Божественная литургия будет проводиться в православных храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на 19 января. В этот день православные христиане отмечают светлый праздник Крещение Господне. Так, например, праздничное Крещенское богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке в полночь. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения воды. Параллельно богослужения будут проходить еще в 32 храмах города, публикуем полный их список.

Автозаводский район

- Собор во имя Святителя и Чудотворца Николая (ул. Дьяконова, 15 Б);

- Храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, епископа Суздальского (б-р Южный,18а);

- Храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны (ул. Героя Смирнова, 71 б);

- Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (поселок Гнилицы, ул. Рождественская, 34А);

- Храм во имя Пресвятой Троицы (ул. Фучика, 48);

- Храм в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных (ул. Мончегорская, 17А/8);

- Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (поселок Новое Доскино,19-я линия, 2А).

Канавинский район

- Кафедральный собор в честь святого благоверного великого князя Александра Невского (ул. Стрелка, 3а);

- Храм в честь Всемилостивого Спаса и Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Ярмарочный проезд, 10);

- Храмовый комплекс в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери (ул. Гордеевская, 141А);

- Храм в честь Иверской иконы Божией Матери (ул. Движенцев, д. 17М) - начало в 22:00.

Ленинский район

- Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» (ул. Даргомыжского, 15В);

- Спасо-Преображенская (Карповская) церковь (ул. Суздальская, 58).

Московский район

- Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (ул. Александра Люкина, 9д);

- Храм в честь преподобного Серафима Саровского (ул. 50-летия Победы, 7а).

Нижегородский район

- Храм во имя Всемилостивейшего Спаса (ул. Горького, 177а);

- Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи (Ивановский съезд, 1б);

- Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы, (ул. Заломова, 21а);

- Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановская) (ул. Рождественская, 34);

- Храм в честь Преображения Господня (Старопечерская) (Слобода Печеры, 124);

- Храм в честь святых апостолов Петра и Павла (ул. Горького, 141а) — начало в 23:00;

- Храм в честь Воскресения Христова (ул. Шевченко, 1а) — начало в 23:30;

- Храм в честь святой мученицы царицы Александры (кп. Зеленый город, 1) — начало в 8:00;

- Храм в честь Вознесения Господня (ул. Ильинская, 54) — начало в 23:00;

- Благовещенский собор (пер. Мельничный, 10) — начало в 22:00.

Советский район

- Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества (ул. Бекетова, 69/1), начало в полночь.

Сормовский район

- Спасо-Преображенский собор ул. Щербакова, д.11;

- Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы ул. Кима, 77;

- Храм в честь Всех Святых (ул. Коновалова, 26а) - начало в 23:45;

- Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость» (пр-т 70 лет Октября, 2).

Почти во всех перечисленных храмах Сормовского района божественная литургия начинается в 23:30.

Приокский район

- Храмовый комплекс в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, (пр-т Гагарина, 119а);

- Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, 31а;

- Храм в честь святой блаженной Матроны Московской, г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, напротив дома 119 а.

Отметим, что в большинстве храмов города богослужения начнутся в полночь.

Ранее сообщалось, в каких местах на территории города будут оборудованы купели на Крещение.