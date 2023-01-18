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НовостиОбщество18 января 2023 7:19

70 мест для крещенских купаний подготовлены в Нижегородской области в 2023 году

Нижегородцы смогут окунуться в купели в ночь с 18 на 19 января
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Массовые крещенские купания.

Массовые крещенские купания.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На Крещение - 2023 в Нижегородской области оборудованы 70 купелей. Всю ночь с 18 на 19 января у мест купания будут дежурить спасатели и врачи «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Нижегородской области.

Нижегородцев просят участвовать в крещенских купаниях только в специально оборудованных местах, где любой сможет гарантированно получить помощь.

– Всем купающимся следует объективно оценить свои физические возможности, помнить о медицинских показаниях и соблюдать рекомендации спасателей и инспекторов ГИМС в местах купания! – уточнили в ведомстве.

Чтобы праздничное омовение было не только просветляющим, но и безопасным важно не погружаться в прорубь более чем на одну минуту и до купели идти в обуви. Также рекомендуется постепенно раздеваться перед купанием, то есть сначала снять верхнюю одежду, затем обувь и только потом раздеться до купального костюма. После купания нужно хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего.

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