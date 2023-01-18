Дороги на нескольких улицах перекроют в Нижнем Новгороде в Крещенскую ночь

Движение транспорта на участках улиц Героя Юрия Смирнова, Манежной и Братьев Игнатьевых будет временно ограничено. Фото: ЦОДД

В Крещенскую ночь в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по ряду улиц. Для проезда машин с 20:00 18 января до 04:00 19 января закроют участки улиц Героя Юрия Смирнова, Манежной и Братьев Игнатьевых. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Так, проехать нельзя будет на участке улицы Героя Юрия Смирнова до улицы Колхозной, на участке улицы Манежной от улицы Корейской, на участке улицы Братьев Игнатьевых от улицы Медицинской и на улице Горбатовской.

Также с 19:00 18 января до 04:00 19 января будет ограничено движение транспорта на улице Центральная от дома 1 Б до дома 166 Д в деревне Сартаково. Проезд закроют и по местному проезду набережной Гребного канала от дома 10 улицы Красная Слобода до дома 111 набережной Гребного канала.

Машины пустят в объезд по прилегающим улицам. Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что на Крещение - 2023 в Нижегородской области оборудованы 70 купелей. Всю ночь с 18 на 19 января у мест купания будут дежурить спасатели и врачи «скорой помощи».

Известно, что божественная литургия будет проводиться в православных храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на 19 января.Так, например, праздничное Крещенское богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке в полночь. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения воды. Параллельно богослужения будут проходить еще в 32 храмах города, публикуем полный их список.

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