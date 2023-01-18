3,6 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода потратили на ремонт и содержание дорог в 2022 году

В 2022 году в Нижнем Новгороде отремонтировано 39 участков протяженностью 27,706 км. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В прошлом году 3,6 миллиарда рублей из бюджета Нижнего Новгорода было потрачено на ремонт и содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба Городской Думы.

- В 2022 году в Нижнем Новгороде выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на сумму 1 миллиард 160 миллионов рублей, - уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников. - Отремонтировано 39 участков протяженностью свыше 27 тысяч километров.

Ещё 210,75 миллиона рублей на ремонт дорог потратили администрации районов города. Финансирование работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде достигло 787 миллионов рублей.

В рамках инициативного бюджетирования «Вам решать» в городе было отремонтировано 34 участка дорог в 2022 году. Потрачено было 76,69 миллиона рублей. На содержание улично-дорожной сети было израсходовано 2,5 миллиарда рублей.

Нижегородский автопарк также пополнился на 90 единиц специализированной дорожной техникой. Машины были закуплены в лизинг за 994,5 миллиона рублей.

Также деньги были потрачены на содержание искусственных дорожных сооружений и на их ремонт в 2022 году.

Напомним, что 20 участков автомобильных дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году. Также более 600 километров автодорог отремонтируют в Нижегородской области в текущем году. Так, на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» направят более 9 миллиардов рублей. А на ремонт дорог местного значения выделят 954,6 миллионов рублей из областного бюджета.

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