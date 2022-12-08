Более 600 километров дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 600 километров автодорог отремонтируют в Нижегородской области в следующем году. Об этом информирует пресс-служба регионального Законодательного Собрания.

Так, на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» направят более 9 миллиардов рублей. А на ремонт дорог местного значения выделят 954,6 миллионов рублей из областного бюджета.

Также в 2023 году будут увеличены расходы на мероприятия по безопасности дорожного движения. Обустроят пешеходные переходы, проведут монтаж остановок и наружного освещения.

Особое внимание планируется уделить транспортной безопасности. На эти цели выделят почти в три с половиной раза больше средств, чем в 2022 году.

Кроме того, продолжится реконструкция дороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода. Также строительные работы пройдут по автодороге «Рабочий посёлок Выездное – железнодорожная станция Арзамас-1».