20 участков автомобильных дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году

18 ноября 2022 года на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству депутаты городской Думы обсудили реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2022 году и планы на будущий 2023 год.

Как доложил членам комиссии директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, в текущем году было заключено пять контрактов на ремонт 21 участка автомобильных дорог, протяженность которых превышает 23,3 тысячи км. В настоящее время техническая готовность составляет 96%. В работе находятся еще пять объектов по: ул. Б.Панина, ул. Полтавской, ул. 50 лет Победы, ул. Генкиной и Похвалинскому съезду. Планируется, что до конца текущего месяца они будут введены в эксплуатацию.

В рамках национального проекта на будущий год запланировано приведение в нормативное состояние 20 участков автомобильных дорог в районах Нижнего Новгорода, протяженностью 17,3 тысяч км. В настоящее время уже заключены два муниципальных контракта на общую сумму 818 млн рублей.

Как отметил председатель профильной комиссии Станислав Прокопович, все контракты на следующий год разыгрываются заранее – в текущем году. Это позволяет подрядчикам заблаговременно подготовиться к предстоящим работам.

Так, в конце сентября с ООО «Автобелстрой» был заключен контракт на выполнение в 2023 году работ по ремонту автомобильных дорог в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Сормовском районах Нижнего Новгорода. Цена контракта составляет 496,3 млн рублей. В ноябре состоялось подписание контракта с ООО «Нижавтодорстрой» на выполнение работ по ремонту дорог в Нижегородском, Приокском и Советском районах города. Стоимость контракта превышает 320 млн рублей.

«Мы ежегодно работаем в достаточно больших суммах. В настоящее время бюджет города на 2023 год находится в стадии формирования. Надеюсь, что следующий год не уступит текущему по финансированию и по объемам выполненной работы. О точной сумме сейчас говорить сложно, но, полагаю, что все же порядка миллиарда рублей мы получим из бюджетов разного уровня и сможем продолжить работу по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог. Уверен, что в 2023 году мы покажем результат не хуже, чем по итогам этого года», – сказал Станислав Прокопович.

Еще одним вопросом, который рассмотрели депутаты, стал отчет о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) на территории Нижнего Новгорода в 2022 году.

В состав рабочей группы входят депутаты городской Думы, представители районных администраций и департаментов города, Госавтоинспекции. На совещаниях рассматриваются вопросы установки дорожных знаков, устройства освещения, изменения схем движения транспорта и пешеходов.

По словам директора МКУ «Центра организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Дмитрия Брылина, по инициативе комиссии в этом году было организовано расширение ул. Родионова в районе пересечения с ул. Фруктовой и с ул. Бринского, а также ул. Деловой на пересечении с ул. Академика Хохлова. Также рабочая группа инициировала введение одностороннего движения на ул. Онежской, ул. Овражной и ул. Почаинской.

Заместитель председателя постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Герман Карачевский обратил внимание на необходимость расширения проезжей части на ул. Тимирязева в связи с вводом жилых домов этого района в эксплуатацию.

Подводя итоги комиссии, Станислав Прокопович отметил, что в комиссию часто поступают инициативы от местных жителей по улучшению транспортно-дорожной сети. «Зачастую эти локальные решения не требуют большого финансирования, но эффективны при реализации. Я думаю, что жители города уже заметили позитивные изменения, тем не менее, на будущий год нам предстоит выполнить еще огромный фронт работ», – заключил он.