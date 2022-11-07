Почтовый съезд в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2023 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Почтовый съезд в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы нижегородцев на своей странице Вконтакте.

С вопросом о благоустройстве данной территории к главе региона обратилась одна из жительниц Нижнего Новгорода Екатерина С.

- Так красиво и масштабно благоустроили Нижний к юбилею. Но почему Почтовый съезд, прилегающий к Рождественской в, мягко говоря, ненадлежащем состоянии? А ведь это одна из видовых улиц города, - посетовала нижегородка.

В ответ Никитин заверил, что в ближайший год ситуация изменится.

- Почтовый съезд будет благоустроен в 2023 году, в том числе сквер у храма, переулок Крутой и фасад одного из домов, - пообещал губернатор.