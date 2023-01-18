Квартплата в Нижегородской области подорожала на 11,8% в 2022 году. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Плата за коммунальные услуги в Нижегородской области выросла на 11,8% за 2022 год. В среднем по стране этот показатель составил 13,5%, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

В прошлом году «коммуналку» в Нижегородской области поднимали дважды: в июле и декабре. Декабрьская индексация была перенесена с 1 июля 2023 года.

– Перенос сроков связан с необходимостью обеспечения бесперебойной работы отрасли ЖКХ и развития коммунальной инфраструктуры, – поясняли тогда представители власти.

В декабре рост цен на каждый вид коммунальных услуг в платежке составил от 6 до 9 %.

Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской области в 2022 году составила 11,5%.