Изменение тарифов ЖКХ в Нижнем Новгороде с 1 июля 2022 года: что подорожает и насколько

Тарифы на ЖКХ в Нижнем Новгороде изменятся с 1 июля 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плата за жилищно-коммунальные услуги снова изменится в Нижегородской области. С 1 июля цифры в квитанциях вырастут, платить больше придётся за отопление, воду, газ, электричество и даже вывоз мусора. Как сообщили в региональной службе по тарифам, изменения обусловлены инфляцией. Рассказываем, как изменятся тарифы на услуги ЖКХ в Нижнем Новгороде с 1 июля 2022 года

– Рост платы нижегородцев за коммунальные услуги не превысит 4,4%, эта цифра соответствует средним показателям по стране, – отмечается в сообщении ведомства.

Однако в двух городах была принята своя максимальная «планка» по тарифам. Так, цифра, превышающая среднеобластной показатель, красуется в документе напротив города Арзамас: там коммунальщики смогут поднять тарифы на 4,9%. А вот на Бору рост платы за ЖКУ может составить 4,6%.

– Рост платы более 4,4% связан с необходимостью реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, – пояснили в Региональной службе по тарифам Нижегородской области.

Изменение тарифов на «коммуналку» в среднем в Нижегородской области составит:

- на теплоэнергию – не более 4,4%;

- на водоснабжение и водоотведение – не более 4,4%;

- на газоснабжение для населения: природный газ – 3%; сжиженный углеводородный газ – 4,3%;

- на электроэнергию для населения – не более 3,6-3,8%;

- на обращение с твердыми коммунальными отходами - не более 4,3%.

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