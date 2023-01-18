Инфляция в Нижегородской области в 2022 году составила 11,5%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инфляция в Нижегородской области в 2022 году составила 11,5 %, в то время как в среднем по стране этот показатель равен 11,9%. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков в своем телеграм-канале.

- Данный факт обусловлен более низкими темпами роста цен в области на продовольственные товары и услуги, - пояснил он.

В среднем по России цены на продукты за прошлый год выросли на 10,3%, а в Нижегородской области этот показатель составил 9,8%. Нижегородстат фиксирует, что мясо подорожало на 0,9%, яйца на 15,1%, овощи и фрукты – на 5,4%.

Медленнее росли в цене и услуги. В Нижегородской области этот показатель вырос на 11,8%, тогда как в среднем по России услуги подорожали на 13,2%. На 3,7% в регионе выросли жилищные услуги, на 11,8% - коммуналка, на 10,7% подорожала медицина, на 5,7% - образовательные услуги. Рост цен в сфере зарубежного туризма составил 49,2%, а в среднем по стране – 70,7%.