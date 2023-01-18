Речной трамвай «Соталия» запустят от Стрелки до Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижний 800".

Новое речное судно «Соталия» будет запущено в Нижнем Новгороде в навигацию 2023 года. Речной трамвай будет перевозить пассажиров от Стрелки до Чкаловской лестницы. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний 800».

Благодаря остекленному корпусу судна у пассажиров будет хороший обзор на волжские дали. Кстати, осадка судна составляет всего 0,5 метра, что позволяет ходить «Соталии» на маловодье. Судно сможет перевозить 30 человек за раз.

- При необходимости судно можно адаптировать в грузовой транспорт. Двигатель и все комплектующие - отечественные, - пишут представители телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что главной отличительной особенностью «Соталии» является модульный корпус, легко адаптируемый под различные задачи.

Напомним, что суда на подводных крыльях «Метеор» могут связать Нижний Новгород с Казанью и Костромой. Новый речной транспорт появится в Нижегородской области в 2023-2024 годах.

Также новые речные маршруты прорабатывают в Нижегородской области для навигации 2023 года. Планируется, что следующим летом из Нижнего Новгорода на «Валдаях» можно будет добраться до Дзержинска, Кстово, Васильсурска и Лысково.

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