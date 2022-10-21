Метеоры могут связать Нижний Новгород с Казанью и Костромой

Суда на подводных крыльях «Метеор» могут связать Нижний Новгород с Казанью и Костромой. Новый речной транспорт появится в Нижегородской области в 2023-2024 годах. Об этом стало известно в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству 20 октября.

- Такие суда планируется использовать в первую очередь для обеспечения межрегионального сообщения - до города Костромы и до Казани. То есть маршрут до Костромы - Нижний Новгород, Городец, Юрьевец, Кинешма, Плес, Кострома. До Казани поедем - Нижний Новгород, Макарьево, Юрино, Чебоксары, Казань, - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Насколько часто будут ходить «Метеоры», и какое количество остановок они будут делать, решится уже в ходе эксплуатации.

Напомним, ранее мы писали, что шесть новых речных маршрутов прорабатывают в Нижегородской области к 2023 году.

С начала навигации 2022 года суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» выполнили в Нижегородской области свыше 2100 рейсов, пассажирами которых стали порядка 65 тысяч пассажиров.

Также этим летом был запущен первый рейс из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск. На отправлении «Валдая» в Республику Марий Эл лично присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

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