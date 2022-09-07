Володину представили новое речное судно «Соталия». Фото: Кирилл Мартынов

Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину продемонстрировали новое речное судно «Соталия». Его главной отличительной особенностью является модульный корпус, легко адаптируемый под различные задачи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы наблюдаем растущий туристический поток в в Нижегородскую область. Это происходит и за счет повышения интереса к туристическим перевозкам, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Настоящим прорывом здесь стал запуск скоростных «Валдаев». Только за этот год ими совершено около 2 000 рейсов, перевезено более 60 000 пассажиров.

Уже известно, что новое судно «Соталия» было построено Объединенной судостроительной корпорацией.