Шесть новых речных маршрутов прорабатывают в Нижегородской области к 2023 году

Фото: Кирилл Мартынов.

Новые речные маршруты прорабатывают в Нижегородской области для навигации 2023 года. Планируется, что следующим летом из Нижнего Новгорода на «Валдаях» можно будет добраться до Дзержинска, Кстово, Васильсурска и Лысково, а на «Метеорах» до Костромы и Казани. Об этом сообщается в соцсетях ЗСНО.

В 2022 году суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» пользовались особой популярностью, а загруженность этого транспорта составила свыше 80% на таких направлениях, как Павлово, Юрьевец, Городец, Чебоксары. Полюбились нижегородцам и обзорные прогулки.

- Современные суда сами по себе дорогие, технически сложные, поэтому их обслуживание и содержание тоже обходится недешево, - уточнило ведомство.

Также были выявлены и проблемы, с которыми столкнулся речной перевозчик. Например, во многих местах отсутствуют причалы и их приходиться либо строить, либо восстанавливать. На весь этот процесс уходят не только деньги, но и время.

- Получение разрешения на строительство причалов и приобретение судов - процесс длительный. Нужно прорабатывать максимальное сокращение сроков согласования, - решили на заседании комитета по транспорту ЗСНО.

Напомним, что с начала навигации 2022 года суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» выполнили в Нижегородской области свыше 2100 рейсов, пассажирами которых стали порядка 65 тысяч пассажиров.

Также этим летом был запущен первый рейс из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск. На отправлении «Валдая» в Республику Марий Эл лично присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

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