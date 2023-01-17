Обучение в автозаводском и сормовском корпусах «Школы 800» стартует с 1 сентября 2023 года. Фото:Юлия Горшкова

Учебный процесс в сормовском и автозаводском корпусах «Школы 800» стартует в Нижнем Новгороде с 1 сентября 2023 года. Об этом информирует директор образовательного центра Марк Сартан на официальной странице АНОО «Школа 800» Вконтакте.

По словам директора школы, за строительство корпусов «Школы 800» отвечает концессионер. И когда они будут построены, корпуса смогут получить лицензию на образовательную деятельность и наконец начать учебный процесс.

- Мы рассчитываем, что учебный процесс в корпусах Сормово и Автозавод начнется ровно с начала следующего учебного года, то есть 1 сентября 2023 года, — подчеркнул Марк Сартан.

Напоминаем, «Школа 800» в Верхних Печерах открыла набор учеников 16 января. А сам образовательный процесс планируется начать с 27 февраля 2023 года. Кроме этого, стали известны требования к одежде учеников «Школы 800».