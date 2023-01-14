Стали известны требования к одежде учеников «Школы 800» в Нижнем Новгороде

Форма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опубликованы требования к одежде учеников «Школы 800» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного центра.

- Для Школы 800 форма является неотъемлемым атрибутом школьной жизни, позволяющим открыто демонстрировать ценности школы, - написано в ознакомительной презентации. - Мы ожидаем, что все участники сообщества будут придерживаться этой культуры

Одежда учеников должна быть удобной, лаконичной и сдержанной. Так, школьная одежда может быть полуприлегающей или немного свободной, а также без излишних декоративных элементов. Ученицам разрешается носить платья не выше ширины ладони над коленом.

Дополнять комплект школьной формы можно будет блузками, свитерами, свитшотами или бомберами. Разрешается носить неспортивные кроссовки. Также можно носить браслеты, броши и значки в умеренном количестве.

- Все обучающиеся Школы 800 носят на одежде шеврон, термо-наклейку или значок Школы 800. Может быть размещён на верхних плечевых элементах, - уточнили представители.

Цвета школьной формы должны быть спокойные и приглушенные. Например, подойдут оттенки синего, серого, марсала (бордо), темно-зеленог, бежевые оттенки и оттенки серого (в том числе черный и белый).

Строго запрещается облегающая и оверсайз одежда, а также одежда, открывающая части тела. Нельзя будет носить одежду ярких или неоновых цветов, с логотипами и надписями, а также выражающую принадлежность к какой-либо субкультуре. Недопустимы туфли на шпильке и массивная обувь.

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