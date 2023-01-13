Нижегородская «Школа 800» откроет набор учеников 16 января

Набор будет проходить в течение месяца. Фото: Юлия Горшкова.

Процедура приема учащихся на 2022-2023 год будет проводиться в «Школе 800» в период с 16 января по 17 января. Как сообщил директор школы Марк Сартан, процедура зачисления будет проводиться для детей из 2-8 классов. Первоклассникам и учащимся выпускных классов в середине учебного года сложнее всего подстроиться под изменения, именно поэтому набор для них пока закрыт. Рассказываем, на каких условиях будуит принимать детей в «Школу 800» в Нижнем Новгороде.

Процедура подачи документов

Родителям учащихся младших классов необходимо создать личный кабинет на сайте школы. В обозначенный период, когда функция станет доступна, следует забронировать дату и время подачи документов. После чего, в указанный срок в очном порядке предоставить документы приемной комиссии. Дата и время подачи документов будут предлагаться в соответствии с порядком бронирования обращений на зачисление. Иными словами, чем раньше бронируется место, тем раньше подаются документы и тем больше шансов успеть на свободные места.

Документы могут подать учащиеся 2-8 классов. Фото: Юлия Горшкова.

Для учащихся 5-8 классов предусмотрены различные программы по углубленному изучению некоторых предметов. Поступающие на обучение в 5-6 классы могут выбрать между математикой, русским и английским языком, а для ребят постарше предлагается еще и углубленный курс по физике. Кроме того, при поступлении предусмотрен конкурс.

Прием проходит на конкурсной основе

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала желающие поступить составят электронное портфолио, в котором будут указаны все их заслуги в предыдущей школе — справка с оценками за первое полугодие и отметками по основным предметам за прошлый год, а еще документы, подтверждающие участие во Всероссийской олимпиаде школьников и Научной конференции учащихся.

По результатам первого этапа будут отобраны участники вступительных испытаний. Только после того, как оба этапа пройдены успешно, учащийся может подать документы в приемную комиссию. Документы от ребят, проваливших испытания, приниматься не будут.

- Обучение в «Школе 800» организуется по триместрам, поэтому старт учебного процесса запланирован на 27 февраля. Родителям и детям стоит внимательно изучить правила приема и своевременно подготовить все необходимые документы. На сайте школы мы разместили специальные памятки по процедуре и датам этапов набора учеников, а также подробно ответили на часто задаваемые вопросы о процессе самого обучения, - добавил Марк Сартан.

К слову, детей подготовят к обучению в новой школе. За неделю до начала учебного процесса здесь стартуют специальные мероприятия по адаптации, которые будут проходить до 20 марта. Это позволит ребятам плавно включиться в учебный процесс. Программа предусматривает, что дети будут находиться в школе весь день.

Итоги адаптационной программы планируют учитывать в плане работы класса на 3-й триместр. Кроме того, в программе адаптации предусмотрены и мероприятия для родителей.

Более подробно об условиях набора можно узнать на официальном сайте «Школы 800».