Памятную 10-рублевую монету в честь Нижнего Новгорода выпустят в 2023 году

Нижний Новгород. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Памятную монету номиналом в 10 рублей в честь Нижнего Новгорода выпустят в 2023 году. Об этом свидетельствует информация из плана выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Банка России.

Известно, что данная монета будет сделана из недрагоценных металлов, а точнее из стали с латунным гальваническим покрытием. Всего будет выпущено одна тысяча таких монеток. Монета с изображением Нижнего Новгорода входит в серию «Города трудовой доблести».

Напомним, о том, что Нижнему Новгороду присвоили звание "Город трудовой доблести" в 2020 году. Тогда же трудовой подвиг тысяч нижегородцев, обеспечивавших страну оружием в годы Великой Отечественной войны, был увековечен.

Позже сообщалось, что памятную стелу «Город трудовой доблести» установят на Благовещенской площади в Нижнем Новгороде. Новая конструкция появится взамен знака «Нижний Новгород» и стелы «Нижегородский район», которые находятся в аварийном состоянии.

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