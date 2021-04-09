Знак «Нижний Новгород» и стелу на Благовещенской площади снесут 10-11 апреля

Конструкции признали аварийными. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Знак «Нижний Новгород» и стелу «Нижегородский район» на Благовещенской площади снесут в ближайшие выходные, 10-11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, обе конструкции находятся в аварийном состоянии.

«Установлено отклонение декоративных сооружений и превышение эксплуатационной влажности материалов у строительных конструкций фундамента», - уточнили в администрации Нижнего Новгорода.

Этим конструкциям не один десяток лет, и за это время они уже настолько сроднились с городским пейзажем, что без них трудно представить площадь у подножия Дятловых гор.

«Знак «Нижний Новгород» установлен в 1972 году, стела «Нижегородский район» – в 1985 году, объектами культурного наследия не являются. На данный момент конструкции находятся в аварийном состоянии, поэтому их будут демонтировать в эти выходные» – уточнил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

В последние годы Нижний Новгород стремительно меняет свой облик, и некоторые его символы уходят в прошлое. Так, в 2016 году в бывшем порту на Стрелке демонтировали краны, которые десятилетиями стояли здесь, словно стадо жирафов.