2020-07-02T16:48:18+03:00
Общество

Нижний Новгород – город трудовой доблести: что это значит

За присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» было собрано 846 тысяч подписей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижний Новгород – город трудовой доблести: что это значит.Нижний Новгород – город трудовой доблести: что это значит.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Трудовой подвиг тысяч нижегородцев, обеспечивавших страну оружием в годы Великой Отечественной войны, теперь будет увековечен. Нижнему Новгороду будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Особое значение нашего города в трудовом подвиге страны сегодня отметил президент России Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета «Победа».

- Показателен пример Нижнего Новгорода, - отметил глава государства. - Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее количество наград. А внуки и правнуки тех, кто под бомбежками работал на этих предприятиях, собрали 846 тысяч подписей.

Действительно, нижегородцы весьма активно участвовали в голосовании. В поддержку этой инициативы жители города и области выступали целыми семьями. И это не случайно – едва ли у каждого ныне живущего нижегородца были родственники, которые ковали победу. Сутки напролет они проводили у станков, несмотря на постоянные бомбежки фашисткой авиации.

Уже известно, что документы о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести» будут подписаны в ближайшее время. Вместе с Нижним Новгородом, этого звания удостоятся еще 19 городов.

- Получение этого звания – историческое событие для всей Нижегородской области, - отметил глава региона Глеб Никитин. – Это станет данью памяти всем тем, кто работал на горьковских заводах, работникам села, обеспечивавши м страну продовольствием и медикам, трудившимся в эвакуационных госпиталях. Без них не было бы ни Великой Победы, ни нашей страны, ни Нижнего Новгорода.

Кстати, в Нижегородской области по случаю присвоения этого звания будут проведены торжественные мероприятия, а в городе будут установлены символы, связанные с почетным званием «Город трудовой доблести».

- Я уверен, что этот день навсегда останется в памяти нижегородцев, - пообещал Глеб Никитин. - Самое важное, что присвоение такого звания - народная инициатива. Об этом меня лично спрашивали на заводах и на встречах с жителями. Активность нижегородцев сегодня отметил и Владимир Путин.

КОНКРЕТНО

Какие города получат звание «Город трудовой доблести»?

Боровичи

Екатеринбург

Иваново

Ижевск

Иркутск

Казань

Магнитогорск

• Нижний Новгород

• Нижний Тагил

Новокузнецк

Новосибирск

Омск

Пермь

Самара

Саратов

Томск

Ульяновск

Уфа

Челябинск

Ярославль

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ИСТОЧНИК KP.RU

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