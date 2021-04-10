Памятную стелу «Город трудовой доблести» установят на Благовещенской площади в Нижнем Новгороде. Новая конструкция появится взамен знака «Нижний Новгород» и стелы «Нижегородский район», которые находятся в аварийном состоянии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города.

Вопрос установки решался путем общественного онлайн-голосования летом 2020 года. Нижегородцам было предложено пять возможных вариантов дальнейшего расположения стелы: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), «Парк Победы», Комсомольская площадь и остров «Гребневские пески».

Большинство жителей региона решили, что стела «Город трудовой доблести» должна быть установлена на Благовещенской площади, за этот вариант проголосовало 22 977 человек.

Также на портале ЗаНижний.рф проходило голосование по выбору лучшего макета стелы.

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