В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску почетному работнику прокуратуры Михаилу Сергееву

Мемориальная доска почетному работнику прокуратуры Михаилу Сергееву открыта в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба Городской Думы.

В пятницу, 13 января, в Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску уважаемому работнику прокуратуры Михаилу Сергееву. Почётную доску расположили на фасаде дома №149а по улице Горького, где проживал прокурор. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

В мероприятии также приняли участие почетные гости, которые возложили цветы к мемориальной доске.

– Михаил Сергеев является ярким примером инициативности, трудолюбия, упорства, верности долгу и Отчизне, который сейчас так необходим нашей молодежи, – подчеркнул заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев. – Именно такие выдающиеся личности составляют гордость и славу нашего города и региона, вдохновляя своим примером на новые свершения на благо Нижнего Новгорода!

Михаил Александрович Сергеев – прокурор Горьковской области, первый заместитель прокурора РСФСР, заслуженный юрист РСФСР. Многие ветераны нижегородской прокуратуры вспоминают его как принципиального, инициативного и очень требовательного руководителя, который в тоже время был внимателен к своим подчинённым.

Напомним, ранее мы сообщали, что на 93-м году жизни ушел из жизни президент НАО «Гидромаш» Владимир Лузянин. Его не стало 18 августа 2021 года.

В сентябре в комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде поступила инициатива НАО «Гидромаш» об увековечении памяти Владимира Лузянина.

А в декабре имя Владимира Лузянина присвоили НАО «Гидромаш». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соответствующее распоряжение.

Также в честь Владимира Лузянина открыли мемориальную доску. Она находится на фасаде административного корпуса предприятия «Гидромаш», возле центральной проходной на проспекте Гагарина.

Справка:

Михаил Александрович Сергеев – заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник прокуратуры, за боевые и фронтовые заслуги награжден орденами Отечественной войны II степени. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. Воевал на Карельском фронте. В 1948 году окончил Горьковскую юридическую школу и приступил к работе в прокуратуре Горьковской области помощником прокуроров Кулебакского, Бутурлинского района, прокурором Курмышского района. В 1953 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В 1953 – 1957 годах трудился на ответственных должностях в Горьковском обкоме КПСС, в 1957 – 1963 годах проходил службу в органах госбезопасности. С февраля 1963 года работал прокурором Горьковской области. В сентябре 1976 года назначен первым заместителем прокурора РСФСР – членом коллегии прокуратуры республики. Вышел на пенсию в 1987 году в классном чине государственного советника юстиции 2 класса.

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