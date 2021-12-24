Имя Владимира Лузянина присвоили заводу "Гидромаш" в Нижнем Новгороде

Имя Владимира Лузянина присвоили НАО "Гидромаш" в Нижнем Новгороде. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соответствующее распоряжение. В правительстве пояснили, что таким образом решено увековечить память Владимира Ильича: он трудился на предприятии всю жизнь и долгое время возглавлял его.

– С именем Владимира Лузянина связана история не только "Гидромаша", но и всей горьковской, нижегородской промышленности, – заявил Глеб Никитин. – В самые сложные годы он помог сохранить промышленный потенциал региона, став одним из символов продолжения заложенных ранее традиций.

Кроме того, по словам главы региона, Владимир Лузянин был одним из ярчайших представителей "высокоинтеллектуальной элиты промышленности", которая была тесно связана с научными исследованиями.

– Огромное число людей знало и уважало его, – заключил губернатор.

Владимир Ильич Лузянин скончался 18 августа 2021 года, на 93-м году жизни.