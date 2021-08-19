Умер Владимир Лузянин, президент нижегородского «Гидромаша»

Владимир Лузянин. Фото: сайт завода "Гидромаш"

Президент НАО «Гидромаш» Владимир Лузянин ушел из жизни 18 августа, сообщили в пресс-службе завода.

Владимир Ильич был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также почетным гражданином Нижегородской области.

- Делом жизни Владимира Лузянина стало создание единственного в России конкурентоспособного специализированного производства по выпуску шасси и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов, имеющего полный научно-производственный цикл, в составе которого проектирование, производство, испытания и сервисное обслуживание агрегатов, - говорится в информационном сообщении.

Владимир Лузянин пришел на завод в 1950году, а в 1969 году стал самым молодым директором предприятия системы авиапрома.

- Под руководством Лузянина «Гидромаш» занял лидирующие позиции в отечественном, а позднее и мировом авиастроении. На предприятии были спроектированы и изготовлены агрегаты шасси для десятков различных самолетов и вертолетов, - добавили в пресс-службе.

В годы руководства Лузянина завод работал над множеством интересных и уникальных проектов, в том числе, над шасси для космического корабля «Буран».

Свои соболезнования выразил и глава региона Глеб Никитин.

- Владимир Лузянин сыграл серьезную роль в судьбе отечественной авиации, дав отрасли уникальные технические решения. В нем мы видели пример одного из лучших представителей плеяды управленцев старой школы. Несмотря на свой огромный опыт и авторитет, он никогда не боялся нового, всегда был готов меняться сам и помогать другим адаптироваться в условиях современного мира. Промышленность региона и область в целом понесли невосполнимую утрату, но память о Владимире Лузянине навсегда сохранится в истории региона, - сказал губернатор.

Прощание с Владимиром Лузяниным состоится 20 августа в 10:00 в административном здании «Гидромаша» на проспекте Гагарина, 22.