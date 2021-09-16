В Нижнем Новгороде предложено увековечить память президента НАО «Гидромаш» Владимира Лузянина

В Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде поступила инициатива НАО «Гидромаш» об увековечении памяти Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, Почетного авиастроителя, Почетного гражданина Нижегородской области Владимира Ильича Лузянина. Мемориальную доску легендарному директору «Гидромаша» предлагается установить на фасаде административного корпуса предприятия, возле центральной проходной. Предложение об увековечении было рассмотрено на заседании Комитета 16 сентября 2021 года.

Сопредседатель Комитета по увековечению памяти, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев напомнил, что Владимир Ильич Лузянин ушел из жизни 18 августа. «Вся его жизнь была связана с авиастроением и единственным предприятием, на котором он проработал более 70 лет. На «Гидромаше» Владимир Ильич прошел трудовой путь от помощника мастера до генерального директора, председателя совета директоров», – отметил он. Олег Лавричев подчеркнул, что Владимир Лузянин стоял у истоков создания Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей и более 20 лет был ее президентом.

По словам члена Совета Российского союза промышленников и предпринимателей, заместителя председателя Общественной палаты Нижегородской области Михаила Гапонова, жизнь Владимира Ильича Лузянина – это уникальный пример абсолютного успеха в трех разных эпохах. «Владимир Ильич был успешен в советской экономике, и перевооружение «Гидромаша» – это его проект и заслуга. Владимир Лузянин сохранил предприятие в экономике девяностых во время развала. И предприятие успешно сейчас. И если мы говорим о престиже рабочих профессий, то пример Владимира Лузянина – наиболее, на мой взгляд, эффективный инструмент по поддержанию такого престижа», – заявил он.

Члены комитета поддержали предложение об установке мемориальной доски на здании завода и приняли решение проработать другие формы увековечения памяти Владимира Лузянина.