429 детей родилось в новогодние праздники в Нижегородской области

Мама гладит по голове своего новорожденного ребенка.
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Во время новогодних праздников в Нижегородской области родилось 429 малышей. Информацию об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
- В период с 1 по 9 января 2023 года на территории региона в медицинских учреждениях родилось 429 детей, - рассказали в ведомстве.
Известно, что среди этих младенцев 222 мальчика и 207 девочек.
Напомним, что первым ребёнком, который родился в Нижнем Новгороде в 2023 году, стал мальчик.
Ранее мы писали, что рождаемость в Нижегородской области снизилась на 8%. За год в регионе родилось 24 242 ребенка.
Также мы сообщали, что в 2022 году самым популярным мужским именем для новорожденных стал Михаил. Этим именем назвали 590 мальчиков. Также в тройку лидеров попали Александр и Артем.
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