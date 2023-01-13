На 8% снизилась рождаемость в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Нижегородской области родилось 24 242 ребенка. Это на 8% меньше в сравнении с прошлым годом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель регионального ГУ ЗАГС Ольга Краснова.

- За последний год в Нижегородской области родилось 12 410 мальчиков и 11 832 девочки, - рассказала Ольга Краснова. – Таким образом, мальчиков родилось на 578 человек больше. Чаще всего матерями в Нижегородской области становились женщины в возрасте от 30 до 39 лет.

Также в 2022 году в Нижегородской области родилось 293 двойни и три тройни. Вес самого крупного новорожденного мальчика составил 5 кг 430 грамм, а самой крупной девочки – 5 кг 530 грамм. А самые крохотные малютки весили всего по 480 грамм. Всех удалось спасти, и они выжили.