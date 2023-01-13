Самым популярным именем в Нижегородской области впервые стал Михаил. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году самым популярным мужским именем для новорожденных стал Михаил. Также в тройку лидеров попали Александр и Артем. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель регионального ГУ ЗАГС Ольга Краснова.

- Впервые за много лет самым популярным именем стал Михаил – им назвали 590 мальчиков, - отметила Ольга Краснова. – Также популярными остаются Александр (586) и Артем (577). Среди девочек самым популярным именем стала София – 573 новорожденных ребенка. Еще в тройке самых популярных Анна (471) и Виктория (468).

По словам Ольги Красновой, за последний год в Нижегородской области родилось Ева – 415 Ев и всего 16 Адамов. А вот в случае с Петром и Февронией ситуация противоположная – на 36 Петров приходится всего три Февронии.

Напомним, ранее мы писали, что рождаемость в Нижегородской области снизилась на 8%. За год в регионе родилось 24 242 ребенка.