Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 11:04

Самым популярным именем в Нижегородской области впервые стал Михаил

Также в тройку попали Александр и Артем
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Самым популярным именем в Нижегородской области впервые стал Михаил.

Самым популярным именем в Нижегородской области впервые стал Михаил.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году самым популярным мужским именем для новорожденных стал Михаил. Также в тройку лидеров попали Александр и Артем. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель регионального ГУ ЗАГС Ольга Краснова.

- Впервые за много лет самым популярным именем стал Михаил – им назвали 590 мальчиков, - отметила Ольга Краснова. – Также популярными остаются Александр (586) и Артем (577). Среди девочек самым популярным именем стала София – 573 новорожденных ребенка. Еще в тройке самых популярных Анна (471) и Виктория (468).

По словам Ольги Красновой, за последний год в Нижегородской области родилось Ева – 415 Ев и всего 16 Адамов. А вот в случае с Петром и Февронией ситуация противоположная – на 36 Петров приходится всего три Февронии.

Напомним, ранее мы писали, что рождаемость в Нижегородской области снизилась на 8%. За год в регионе родилось 24 242 ребенка.