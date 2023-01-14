Первым ребёнком, который родился в Нижнем Новгороде в 2023 году, стал мальчик

Новорождённый. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первым ребёнком, родившимся в Нижегородской области в 2023 году, стал мальчик. Информацию об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Малыш появился на свет в 4 роддоме города Нижнего Новгорода в 00:05 1 января. Также в новогодние праздники в регионе родилось 429 детей.

Напомним, ранее мы писали, что рождаемость в Нижегородской области снизилась на 8%. За год в регионе родилось 24 242 ребенка.

Также мы сообщали, что в 2022 году самым популярным мужским именем для новорожденных стал Михаил. Этим именем назвали 590 мальчиков. Также в тройку лидеров попали Александр и Артем.

Среди девочек самым популярным именем стала София – 573 новорожденных ребенка. Еще в тройке самых популярных Анна и Виктория.

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