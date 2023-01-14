Частный дом на улице Горького снесут для продления метро в Нижнем Новгороде

Сам дом. Фото: Яндекс.Карты

Частный жилой дом на улице Горького в Нижнем Новгороде снесут для строительства метрополитена. Речь идет о строении №270. Об этом сообщается в документах на сайте городской администрации.

Деревянный дом площадью 86,6 квадратных метров оказался в зоне продления Автозаводской линии от станции «Горьковская» до станции «Сенная», теперь его вынуждены снести.

Сначала земельный участок площадью 385 квадратных метров изымут для муниципальных нужд. Затем жильцам дома выплатят компенсации, после чего здание демонтируют.

Напомним, что два котлована для продления метрополитена построят в Нижнем Новгороде. Соответствующее разрешение 30 декабря 2022 года было выдано МКУ «ГУММиД».

Также ещё 10,448 миллиарда рублей планируется направить на продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде до станции «Сенной». Это очередной транш инфраструктурного бюджетного кредита.

В общей сложности на развитие Нижегородского метро будет потрачено 56,5 миллиарда рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

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