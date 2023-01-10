Разрешение на строительство двух котлованов для продления метро выдано в Нижнем Новгороде

Продление нижегородского метро. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Два котлована для продления метрополитена построят в Нижнем Новгороде. Соответствующее разрешение 30 декабря 2022 года было выдано МКУ «ГУММиД». Информация об этом содержится в реестре регионального Минстроя.

Один монтажный котлован будет находиться в тупике за станцией «Горьковская», другой расположится на площади Свободы».

Напомним, что 19,6 миллиарда рублей направят на продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена от станции "Буревестник" до "Сормовской" в течение ближайших пяти лет. Для того чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра

Также известно, что две новые станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

В общей сложности на развитие нижегородского метро будет потрачено 56,5 млрд рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

- Новый проект значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города с учетом пропускной способности улиц исторического центра. Финансирование проекта осуществляется и за счет средств «инфраструктурного меню», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также на данный момент на площадке «Сенная» выполнены следующие подготовительные работы: перестроено более 2 тысяч метров сетей связи, а также уложено более 6 тысяч метров электрических кабелей. Кроме того, проложены сети водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.

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