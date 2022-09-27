Более 10 млрд рублей направят на строительство метро в Нижнем Новгороде

Строительство метро является на сегодняшний день одним из приоритетных проектов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ещё 10,448 миллиарда рублей направят на продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде до станции «Сенной». На реализацию проекта в сентябре будет получен очередной федеральный транш инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Также планируется увеличить на 1,3 миллиарда рублей сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Эти деньги распределят по различным направлениям. Так, 42,3 миллиона рублей уйдет на строительство и обновление объектов спортивной инфраструктуры. 848,5 миллиона рублей направят на проведение дорожных работ, в частности на строительство Южного обхода Арзамаса.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства из бюджета области выделят 91,1 миллиона рублей. На строительство нового здания школы №2 в Дзержинске из регионального бюджета могут выделить 217,5 миллиона рублей. Ещё 200 миллионов уйдет на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, 384 миллиона рублей — на ежемесячные выплаты семьям с детьми в связи с увеличением величины прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, что 19,6 миллиарда рублей направят на продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена от станции "Буревестник" до "Сормовской" в течение ближайших пяти лет. Для того чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра

Также известно, что две новые станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

В общей сложности на развитие нижегородского метро будет потрачено 56,5 млрд рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

- Новый проект значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города с учетом пропускной способности улиц исторического центра. Финансирование проекта осуществляется и за счет средств «инфраструктурного меню», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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