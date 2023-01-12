Прокуратура начала проверку после пожара в купеческом особняке в центре Нижнего Новгорода. Фото: администрация Нижегородского района

Прокуратура начала проверку по факту пожара в старинном особняке в центре Нижнего Новгорода. Дом купца Котельникова на улице Ильинской загорелся утром 12 января, пожарные до сих пор работают на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности и соблюдению закона об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

- При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, - отметили в ведомстве.

Купеческий особняк 1870 года постройки загорелся на улице Ильинской сегодня около 7 часов утра. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, пожарные до сих пор работают на месте происшествия.

Как сообщили в управлении госохраны ОКН, дальнейшая судьба здания будет решаться после проверки и анализа его состояния. Однако по федеральному законодательству объекты культурного наследия, коим и является сгоревший дом, подлежат восстановлению. Известно, что дом был нежилым и с июля 2022 года находился в процессе реставрации.

Ранее мы публиковали видео с места пожара.