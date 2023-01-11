Дом на Ковалихинской снесут для продления метро в Нижнем Новгороде

Дом №100/264 (литера А) на Ковалихинской в Нижнем Новгороде снесут для строительства метрополитена. Об этом сообщается в документах на сайте городской администрации.

Двухэтажный дом 1917 года постройки расположен на пересечении улиц Ковалихинской и Максима Горького. Таким образом, здание оказалось в зоне продления Автозаводской линии от станции «Горьковская» до станции «Сенная», теперь его вынуждены снести.

Сначала земельный участок площадью 260 квадратных метров изымут, а жильцам дома выплатят компенсации, после чего здание демонтируют.

Напомним, что два котлована для продления метрополитена построят в Нижнем Новгороде. Соответствующее разрешение 30 декабря 2022 года было выдано МКУ «ГУММиД».

Также ещё 10,448 миллиарда рублей планируется направить на продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде до станции «Сенной». Это очередной транш инфраструктурного бюджетного кредита.

В общей сложности на развитие Нижегородского метро будет потрачено 56,5 миллиарда рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

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