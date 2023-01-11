Работа трамваев в Нижнем Новгороде временно изменится 11, 12 и 14 января

Трамваи. Фото: Василий Вахрин

Работа трамваев городского кольца в Нижнем Новгороде изменится 11, 12 и 14 января. В частности, всего на несколько часов в день изменения коснутся четырех маршрутов. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Временные неудобства будут связаны с проведением инженерно-геологических работ.

Так, 11 и 12 января с 10:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по улицам Белинского и Большой Печерской на участке от остановки «Улица Ошарская» до остановки «Черный пруд». В это время трамвай №2 будет ходить по схеме «Черный пруд» – улица Ильинская – улица Белинского – улица Ошарская – Лапшиха».

А уже 14 января с 10:00 до 12:00 движение трамваев прекратится по улице Белинского на участке от остановки «Оперный театр» до площади Сенной и по улице Большой Печерской.

На это время трамвай №27 проследует следующим маршрутом: «Московский вокзал – площадь Комсомольская – улица Пушкина – улица Бекетова – Лапшиха – депо №1». Трамвай №18 пустят по маршруту: «площадь Лядова – улица Пушкина – улица Бекетова – Лапшиха».

Также 14 января с 12:00 до 14:00 трамваи не пустят на участке от разворотного кольца на улице Маслякова по Ильинской улице, Черному пруду, Большой Печерской и улице Белинского до поворота на улицу Ошарскую.

В этот период маршрут трамвая №21 сократят до улицы Маслякова, а трамвай №2 будет ходить от улицы Маслякова в сторону площади Лядова.

Напомним, ранее мы писали, что пришедшие в Нижегородскую область аномальные сорокаградусные морозы стали испытанием не только для местных жителей, но и оказавшихся в регионе иностранцев. В частности, днем 10 января полицейским пришлось спасать из ледяного плена граждан Узбекистана, чей микроавтобус сломался посреди дороги из Москвы в Ташкент.

Ранее в Нижегородской области был побит температурный рекорд.

– С 6 января температурный фон отклоняется на 15-20 градусов ниже климатической нормы. Это самая холодная первая декада января в нашем регионе за последние 25 лет, – рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Также мы рассказывали, как Нижний Новгород переживает аномальные морозы. В понедельник, 9 января, школьники не пошли в школу, такси подорожало, канатка не работала и все службы работали в особом режиме.

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