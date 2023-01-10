19 жителей Узбекистана спасли из ледяного плена под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Пришедшие в Нижегородскую область аномальные сорокаградусные морозы стали испытанием не только для местных жителей, но и оказавшихся в регионе иностранцев. В частности, днем 10 января полицейским пришлось спасать из ледяного плена граждан Узбекистана, чей микроавтобус сломался посреди дороги из Москвы в Ташкент. К счастью, на выручку иностранцам вовремя подоспели сотрудники полиции.

- Автобус с иностранцами сломался на трассе в Навашинском районе около пяти часов вечера 10 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Автобус следовал из Москвы в Узбекистан. В его салоне находились 19 человек. На место ЧП сразу выехал наряд ДПС, который помог замерзающим людям.

По данным полиции, администрация Навашинского района сразу предоставила транспорт для перевозки людей. Всех иностранцев тут же отвезли в отделение полиции. Сейчас решается вопрос об их размещении.

- Сейчас сотрудники полиции проверяют документы у всех прибывших иностранцев, - говорится в сообщении. – Сам микроавтобус эвакуирован в сервисную мастерскую.

Стоит отметить, что за последние дни в Нижегородской области уже было побито несколько температурных рекордов – первая декада января стала самой холодной за последние четверть века. Самым холодным стал сегодняшний день, когда в нескольких районах области столбики термометров опускались ниже сорока градусов. Правда, уже к выходным станет заметно теплее – воздух прогреется почти до нуля.