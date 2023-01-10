Еще четыре уголовных дела завели на нижегородского активиста Илью Мясковского. Фото: t.me/discreditator_nn

Еще четыре уголовных дела завели на нижегородского активиста, историка Илью Мясковского. Он подозревается в дискредитации ВС РФ, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Напомним, Илья Мясковский с прошлого года находится под подпиской о невыезде: в октябре в отношении него было возбуждено первое уголовное дело по аналогичной статье.

- Установлено, что безработный активист размещал в Интернете материалы, способные подорвать доверие к ВС РФ. Его противоправные действия пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму нижегородского ГУ МВД вместе с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области, - сообщили тогда в региональном управлении МВД.

Тогда суд запретил ему пользоваться интернетом. Сегодня стало известно, что на активиста завели еще четыре уголовных дела из-за старых постов ВКонтакте.

- Каждый эпизод обвинения (то есть каждый пост или фото, вменяемые Илье) выделены в отдельное уголовное дело. Теперь Илья - фигурант 5 уголовных дел по 280.3 УК РФ, - написали его друзья в телеграм-канале «Будни дискредитатора».

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.