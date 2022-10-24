Нижегородского активиста Илью Мясковского обвиняют в дискредитации ВС РФ

Активисту запретили соцсети и участие в публичных акциях Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Активисту Илье Мясковскому из Нижнего Новгорода предъявили повторное обвинение о дискредитации вооруженных сил РФ. Соответствующую информацию разместил ОВД-инфо* (признан Минюстом РФ иноагентом).

По имеющейся информации, 4 октября в доме активиста прошел обыск, после которого его арестовали на трое суток.

Напомним, в отношении Мясковского возбуждено уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ. Поводом послужили его публикации в соцсетях.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что суд запретил Мясковскому пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.

Судя по данным с личной страницы Ильи Мясковского в соцсетях, активист уже две недели находится не в сети.