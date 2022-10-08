Уголовное дело о дискредитации ВС РФ завели на нижегородского активиста Мясковского

Уголовное дело по статье УК РФ о дискредитации Вооружённых Сил России возбуждено в отношении нижегородского активиста Ильи Мясковского. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Отмечено, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности в течение 2022 года, в том числе и по статье ст. 20.3.3 КоАП РФ о "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Установлено, что безработный активист размещал в Интернете материалы, способные подорвать доверие к ВС РФ. Его противоправные действия пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму нижегородского ГУ МВД вместе с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

Теперь на Илью Мясковского завели уголовное дело по статье аналогичного содержания. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.