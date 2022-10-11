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Общество11 октября 2022 15:56

Суд запретил нижегородскому активисту Мясковскому пользоваться интернетом

Также ему запрещено посещать публичные мероприятия
Павел МАЙОРОВ

Нижегородский районный суд избрал меру пресечения для активиста Ильи Мясковского. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» (включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента).

Илья Мясковский обвиняется в дискредитации российской армии. И ему может грозить как штраф в размере от ста тысяч, так и лишение свободы на срок до трех лет.

До принятия окончательного решения по делу, суд запретил активисту пользоваться интернетом, получать и отправлять почту, а также посещать публичные мероприятия.