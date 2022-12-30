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НовостиОбщество30 декабря 2022 18:09

Открытые парковки Нижнего Новгорода будут работать бесплатно во время новогодних праздников

Парковки стали бесплатными с 20.00 30 декабря
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Открытые парковки Нижнего Новгорода будут работать бесплатно во время новогодних праздников

Открытые парковки Нижнего Новгорода будут работать бесплатно во время новогодних праздников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытые парковочные зоны Нижнего Новгорода будут работать бесплатно во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

На 99 парковках города взимаются штрафы за несоблюдение правил пользования. За время работы платных парковок ими воспользовались уже более 110 000 нижегородцев.

А с 20.00 30 декабря 2022 года до 08.00 9 января 2023 года парковки будут работать бесплатно.

Напомним, с 9 января 2023 года еще 12 платных парковок Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы.