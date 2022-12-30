Еще 12 парковок Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Еще 12 платных парковок Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года. За несоблюдение правил парковок начнут взимать штрафы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.
На данный момент система применения штрафных санкций работает уже на 99 открытых парковках города.
В департаменте отметили, что во избежание получения штрафов автомобилистам рекомендуется оплачивать пользование парковкой. Парковочные разрешения можно оформить в МФЦ по Нижегородской области или на портале Госуслуг.
Напомним, за время работы платных парковок ими воспользовались более 110 000 нижегородцев.
КОНКРЕТНО:
На полноценный режим работы перейдут следующие парковочные зоны:
011 – улица Артельная;
012 – улица Бекетова (от улицы Нартова до дома № 15);
042 – улица Ижорская (от улицы М.Горького до улицы Белинского);
044 – переулок Казарменный;
054 – улица Медицинская (от проспекта Гагарина до Кладбищенского проезда);
102 – улица Долгополова (от улицы Прокофьева до улицы Июльских дней);
103 – бульвар Заречный (от проспекта Ленина до трамвайных путей со стороны домов от проспекта Ленина до дома №4);
104 – улица Литвинова (от улицы Приокская до улицы Даля);
105 – улица Луначарского (от улицы Литвинова (от дома 4 по площади Революции) до улицы Канавинской);
108 – улица Мануфактурная (от улицы Совнаркомовской до дома № 18);
110 – улица Октябрьской революции (от переулка Холодильный до проспекта Ленина);
119 – улица Чкалова (от дома № 1 до дома № 29).