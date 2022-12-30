Еще 12 парковок Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще 12 платных парковок Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года. За несоблюдение правил парковок начнут взимать штрафы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

На данный момент система применения штрафных санкций работает уже на 99 открытых парковках города.

В департаменте отметили, что во избежание получения штрафов автомобилистам рекомендуется оплачивать пользование парковкой. Парковочные разрешения можно оформить в МФЦ по Нижегородской области или на портале Госуслуг.

Напомним, за время работы платных парковок ими воспользовались более 110 000 нижегородцев.

КОНКРЕТНО:

На полноценный режим работы перейдут следующие парковочные зоны:

011 – улица Артельная;

012 – улица Бекетова (от улицы Нартова до дома № 15);

042 – улица Ижорская (от улицы М.Горького до улицы Белинского);

044 – переулок Казарменный;

054 – улица Медицинская (от проспекта Гагарина до Кладбищенского проезда);

102 – улица Долгополова (от улицы Прокофьева до улицы Июльских дней);

103 – бульвар Заречный (от проспекта Ленина до трамвайных путей со стороны домов от проспекта Ленина до дома №4);

104 – улица Литвинова (от улицы Приокская до улицы Даля);

105 – улица Луначарского (от улицы Литвинова (от дома 4 по площади Революции) до улицы Канавинской);

108 – улица Мануфактурная (от улицы Совнаркомовской до дома № 18);

110 – улица Октябрьской революции (от переулка Холодильный до проспекта Ленина);

119 – улица Чкалова (от дома № 1 до дома № 29).