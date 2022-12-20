Все платные парковки заработают в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все платные парковки полноценно заработают в Нижнем Новгороде уже с 1 января 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра Сергей Егоров на заседании комиссии гордумы.

Также в ходе собрания обсуждали поступление денежных средств в бюджет от парковочной системы. Так, планировалось получить от парковок 100 миллионов рублей в этом году, но в итоге в казну города поступило только 15 миллионов рублей. Как предполагают депутаты, это связано с тем, что концессионер не запустил парковки вовремя в полноценном режиме.

Сейчас парковочная система с применением штрафов работает на 71 площадке. Сообщается, что за время работы платных парковок ими воспользовались уже более 110 000 нижегородцев.

- Предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей при условии оформления льготного парковочного разрешения, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.