Еще 28 платных парковок Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
28 парковочных зон Нижнего Новгорода переходят на полноценный режим работы с 21 декабря. Теперь на них начнут применять штрафные санкции за несоблюдение правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Штрафы за несоблюдение правил взимаются уже на 71 парковке города. По данным департамента, количество таких парковочных зон продолжит постепенно увеличиваться.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рекомендуют автомобилистам оплачивать пользование парковкой во избежание штрафов. Парковочное разрешение можно оформить через МФЦ Нижегородской области, а также через региональный портал «Госуслуги».
Ранее мы сообщали, что за время работы платных парковок ими воспользовались уже более 110 000 нижегородцев.
КОНКРЕТНО:
Список парковок работающих в полноценном режиме дополнили следующие зоны:
002 - Нагорный переулок;
008 - улица Академика Блохиной (от улицы Варварская до улицы Ковалихинская);
009 - улица Академика Блохиной (от улица Варварская до улицы Ошарской);
013 - улица Белинского (от улицы Трудовая до улицы Ванеева);
014 - улица Белинского (от улицы Трудовая до улицы Ванеева);
019 - улица Володарского (от улицы Ошарская до улицы Варварская);
029 - улица Горького (от дома № 141 до дома № 145);
031 - улица Горького (от дома № 162 до дома № 154);
033 - улица Горького (от площади Свободы до ТЦ «Шоколад»);
034 - улица Горького (от площади Свободы до ТЦ «Шоколад»);
046 - улица Ковалихинская (от улицы Варварская до улицы Семашко);
047 - улица Ковалихинская (Напротив дома № 77);
048 - Кожевенный переулок;
057 - Нижневолжская набережная (от улицы Широкая до переулка Казарменный, от дома № 1Б до переулка Казарменный);
060 - Нижневолжская набережная (напротив дома 16);
062 - улица Нестерова (от улицы Ковалихинской до улицы Ульянова);
063 - улица Нестерова (от улицы Ульянова до Верхневолжской набережной);
070 - улица Ошарская (от улицы Горького до улицы Володарского);
071 - улица Ошарская (от улицы Володарского до улицы Октябрьская);
072 - улица Ошарская (от улицы Октябрьская до улицы Пискунова);
079 - улица Провиантская (от улицы Ижорская до улицы М. Горького);
080 - улица Провиантская (от улицы М. Горького до улицы Ковалихинская);
082 - улица Провиантская (от улицы Ковалихинская до Верхневолжской);
088 - Рыбный переулок;
089 - улица Семашко (от площади Свободы до Верхневолжской набережной);
093 - улица Трудовая (от улицы Белинского до улицы М. Горького);
094 - Чернопрудский переулок;
111 - Портовый переулок.