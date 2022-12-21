Еще 28 платных парковок Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 парковочных зон Нижнего Новгорода переходят на полноценный режим работы с 21 декабря. Теперь на них начнут применять штрафные санкции за несоблюдение правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Штрафы за несоблюдение правил взимаются уже на 71 парковке города. По данным департамента, количество таких парковочных зон продолжит постепенно увеличиваться.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рекомендуют автомобилистам оплачивать пользование парковкой во избежание штрафов. Парковочное разрешение можно оформить через МФЦ Нижегородской области, а также через региональный портал «Госуслуги».

Ранее мы сообщали, что за время работы платных парковок ими воспользовались уже более 110 000 нижегородцев.

КОНКРЕТНО:

Список парковок работающих в полноценном режиме дополнили следующие зоны:

002 - Нагорный переулок;

008 - улица Академика Блохиной (от улицы Варварская до улицы Ковалихинская);

009 - улица Академика Блохиной (от улица Варварская до улицы Ошарской);

013 - улица Белинского (от улицы Трудовая до улицы Ванеева);

014 - улица Белинского (от улицы Трудовая до улицы Ванеева);

019 - улица Володарского (от улицы Ошарская до улицы Варварская);

029 - улица Горького (от дома № 141 до дома № 145);

031 - улица Горького (от дома № 162 до дома № 154);

033 - улица Горького (от площади Свободы до ТЦ «Шоколад»);

034 - улица Горького (от площади Свободы до ТЦ «Шоколад»);

046 - улица Ковалихинская (от улицы Варварская до улицы Семашко);

047 - улица Ковалихинская (Напротив дома № 77);

048 - Кожевенный переулок;

057 - Нижневолжская набережная (от улицы Широкая до переулка Казарменный, от дома № 1Б до переулка Казарменный);

060 - Нижневолжская набережная (напротив дома 16);

062 - улица Нестерова (от улицы Ковалихинской до улицы Ульянова);

063 - улица Нестерова (от улицы Ульянова до Верхневолжской набережной);

070 - улица Ошарская (от улицы Горького до улицы Володарского);

071 - улица Ошарская (от улицы Володарского до улицы Октябрьская);

072 - улица Ошарская (от улицы Октябрьская до улицы Пискунова);

079 - улица Провиантская (от улицы Ижорская до улицы М. Горького);

080 - улица Провиантская (от улицы М. Горького до улицы Ковалихинская);

082 - улица Провиантская (от улицы Ковалихинская до Верхневолжской);

088 - Рыбный переулок;

089 - улица Семашко (от площади Свободы до Верхневолжской набережной);

093 - улица Трудовая (от улицы Белинского до улицы М. Горького);

094 - Чернопрудский переулок;

111 - Портовый переулок.