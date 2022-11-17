Строительство метро в Нижнем Новгороде идет по графику

Так выглядит стройплощадка на площади Сенной. Фото: Алексей Никонов

Работы по строительству новых станций метрополитена в Нижнем Новгороде идут в соответствии с графиком. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин по итогам выездного совещания с генеральным директором ГК «Моспроект-3» Анной Меркуловой.

- Разработан план-график производства работ. В начале декабря подрядчик планирует приступить к устройству ограждающих конструкций и стартовых котлованов на Сенной и Горького. Все идёт в соответствии с ранее намеченными планами, - написал Никитин в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день в зоне строительства метро подготовлены площадки для строительства новых станций: снесены мешающие постройки, владельцам которых выплачены компенсации, вынесены коммуникации, проведена подготовка для строительно-монтажных работ. По четырем локальным этапам подготовительных работ получены положительные заключения Главгосэкспертизы.

Напомним, станцию метро «Сенная» с промежуточной остановкой «Площадь Свободы» планируют построить в 2025 году. Они станут продолжением Автозаводской ветки подземки. Строительством занимается ГК «Моспроект-3». Кроме того, до конца 2026 года планируют построить две новые станции в Сормовском районе. В общей сложности на развитие нижегородского метрополитена планируется направить 56,5 миллиардов рублей – строительство будет вестись с использованием инфраструктурных кредитов.