Правила приёма и перевода детей в «Школу 800» отменены в Нижнем Новгороде

Проект "Школы 800" в Верхних Печёрах. Фото с сайта "Школы 800".

Директор «Школы 800» отменил правила приема и перевода детей в образовательное учреждение на 2022-2023 учебный год. Такое решение принято в связи с тем, что строительство объекта ещё не завершено. Об этом представители образовательного центра сообщили на официальной странице во «Вконтакте».

- Новые правила появятся тогда, когда станет ясен срок начала образовательного процесса, - уточнили в сообщении.

Также нижегородцам в очередной раз напомнили, что люди, предлагающие за деньги свою помощь при записи в школу, мошенники. Обучение в образовательном центре будет полностью бесплатным, а прием учеников проведут согласно действующим законам.

- Иными словами, никакие предварительные списки, никакие отдельные имена во внимание приниматься не будут! Не тратьте время, деньги и надежды на тех, кто предлагает несбыточное! - написали представители «Школы 800». - Друзья, пожалуйста, не ведитесь на обещания мошенников! Школа 800 не имеет к ним никакого отношения! И у них нет ни прав, ни возможностей действовать от нашего имени.

Напомним, корпус школы в Верхних Печерах планировали открыть еще в 2021, но сроки постоянно менялись, как и директора школы. Позднее стало известно, что школу сдадут в 2022 году — правительство региона обеспечило финансирование проекта в полном объеме и начало вести претензионную работу с концессионером.

Назывались даже конкретные сроки открытия новой школы в Верхних Печерах — 1 сентября 2022 года.

Однако в начале сентября из регионального Минобра поступила информация, что и в этом году не откроется ни один из корпусов «Школы 800».

- Реальный темп строительных работ не дает оснований рассчитывать на открытие корпусов «Школы 800» в текущем году — прокомментировали в министерстве.

Сейчас готовность корпуса нижегородской «Школы 800» в Верхних Печерах превысила 98%.

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